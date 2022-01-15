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    • Televizyon
    • 16.01.2022 01:42
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    • 16.01.2022 01:43
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    Ömer resti çekti Oğulcan tutuklandı! Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Yalvarırım kurtarın beni!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 35. bölümle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da büyük ses getiren bölümün ardından yayınlanan fragman ise adeta nefes kesti. Ömer’in rest çektiği fragmana Oğulcan’ın tutuklandığı anlar damga vurdu. İşte Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı...

    Ömer resti çekti! Oğulcan tutuklandı

    Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda tutuklandığı görülen Oğulcan'ın 'Yalvarırım kurtarın beni' sözleri dikkat çekti.

    Nefes kesen fragmanının ardından son bölümde yaşananlarda tekrar gündeme geldi. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşanan olaylar...

    KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM ÖZETİ
    Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir.

    Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel)

        Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nilsu Yılmaz (Cemile).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Ömer resti çekti Oğulcan tutuklandı! Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Yalvarırım kurtarın beni!
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