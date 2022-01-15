Ömer resti çekti Oğulcan tutuklandı! Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Yalvarırım kurtarın beni!

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda tutuklandığı görülen Oğulcan'ın 'Yalvarırım kurtarın beni' sözleri dikkat çekti.
Nefes kesen fragmanının ardından son bölümde yaşananlarda tekrar gündeme geldi. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşanan olaylar...
KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM ÖZETİ
Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir.
Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.