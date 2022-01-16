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    • Televizyon
    • 16.01.2022 22:25
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    • 16.01.2022 22:27
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    Hangisi 2010 2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan...

    Hangisi 2010 2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? Sorusunun cevabı televizyon kanallarının akşam kuşağı yayınlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV’de Cuma ve Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile yeni bölümleriyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergilemeye ve para ödüllerini almaya çalışan yarışmacılara yöneltilen soruların cevapları izleyiciler tarafından da merak konusu oluyor. Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları ida dikkat çekiyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Hangisi 2010 2019 arası Cambridge Üniversitesi’nde çalışmış ve Türkiye’den çok fazla sosyal medya takipçisi olan...

    Hangisi 2010 2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 17 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları sorgulamaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A:Amanda Aman

    B:Bence Nanay

    C:Takla Atan

    D:Ben Kankan

    Doğru cevap:B:Bence Nanay
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    Haberler Televizyon Hangisi 2010 2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan...
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