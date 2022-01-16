31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gerçekleştirdiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 17 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları sorgulamaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...