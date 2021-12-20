Betül’ün gerçek yüzü ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Betül'ün gerçek yüzünün ortaya çıktığı fragmana Fikret'in "Sizin yüzünüzden sahtekar bir kadın ile evleniyordum" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar da tekrar gündeme geldi.
Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
ABDÜLKADİR VE VAHAP TEMİZE ÇIKTI
Züleyha'nın başına gelenleri Vahap'tan bilen Hakan, Vahap'ın saklandığı kulübeyi ateşe verdi. Vahap'ın Züleyha'yı vurması Abdülkadir'i çileden çıkardı ve hararetli bir tartışma yaşandı. Vahap'ın zorlaması üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıkladı. Abdülkadir, Orta Doğu'da casusluk yaptığı için Hakan'ın elinde olduğunu söylerken sonunda Vahap'ı kurtarmak için suçu üstlenecek birini bulup temize çıktı.