Betül’ün gerçek yüzü ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!

ABDÜLKADİR VE VAHAP TEMİZE ÇIKTI

Züleyha'nın başına gelenleri Vahap'tan bilen Hakan, Vahap'ın saklandığı kulübeyi ateşe verdi. Vahap'ın Züleyha'yı vurması Abdülkadir'i çileden çıkardı ve hararetli bir tartışma yaşandı. Vahap'ın zorlaması üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıkladı. Abdülkadir, Orta Doğu'da casusluk yaptığı için Hakan'ın elinde olduğunu söylerken sonunda Vahap'ı kurtarmak için suçu üstlenecek birini bulup temize çıktı.