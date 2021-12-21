Müge Anlı’ya konuşan ve tepki çeken nişanlı gözaltında! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı... Mülkiye Kazan bulundu mu?

Gözaltında sorgusu devam eden Mustafa'yı babası ve amcası kapıda bekliyor. Müge Anlı son dakika bilgisini aktarırken önceki gün bulunan kadın cesedi ile ilgili savcılıktan yayın yasağı geldiğini ancak Mülkiye hakkında biryayın yasağı olmadığı için konuya devam ettiğini ifade ett ve, "Mustafa yayına gelirken gözaltı kararı çıktığı için ekipler tarafından Mardin Kızıltepe Dikmen Jandarma Komutanlığı'na götürüldü" dedi.