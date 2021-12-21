Müge Anlı'ya konuşan ve tepki çeken nişanlı gözaltında! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı... Mülkiye Kazan bulundu mu?
Müge Anlı'ya konuşan ve tepki çeken nişanlı gözaltında! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı Mülkiye Kazan... 36 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının ailesi Mülkiye Kazan'ın nişanlısı Mustafa'dan şüphelendiğini söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Önceki gün Atv canlı yayınında konuşan ve sözleriyle tepki çeken Mustafa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Peki Mülkiye Kazan bulundu mu? İşte detaylar...
ŞÜPHELİ NİŞANLI GÖZALTINDA!
Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı... Mülkiye Kazan bulundu mu? Müge Anlı'ya konuşan ve tepki çeken nişanlı gözaltında!
20 Aralık Müge Anlı canlı yayınında konuşan şüpheli nişanlı Mustafa, sözleri ile tepki çekmiş ve kafaları karıştırmıştı.
Müge Anlı bugün canlı yayında, şüpheli nişanlının stüdyoya gelmek için yola çıktığı sırada yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındığı bilgisini aktardı.
Gözaltında sorgusu devam eden Mustafa'yı babası ve amcası kapıda bekliyor. Müge Anlı son dakika bilgisini aktarırken önceki gün bulunan kadın cesedi ile ilgili savcılıktan yayın yasağı geldiğini ancak Mülkiye hakkında biryayın yasağı olmadığı için konuya devam ettiğini ifade ett ve, "Mustafa yayına gelirken gözaltı kararı çıktığı için ekipler tarafından Mardin Kızıltepe Dikmen Jandarma Komutanlığı'na götürüldü" dedi.