Paslanmaz çelik başlıca hangi üç elementin karışımıyla oluşan bir alaşımdır?Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 19 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı ve yine heyecanla takip ediliyor. Her bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorular izleyenler tarafından da oldukça merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...