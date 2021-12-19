19 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam reyting yarışında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…

Akşam saatlerinde Reyting sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TV8'de Masterchef Türkiye, TRT 1'de Teşkilat dizilerinden reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Show TV ve Star TV'de komedi Türk filmleri yayınlandı. Peki 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık için açıklandı mı? İşte cevabı…
19 ARALIK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" 2. sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.
19 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - YARGI
3 - YARGI (ÖZET)
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
5 - TEŞKİLAT (ÖZET)