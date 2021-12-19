19 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam reyting yarışında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…

Akşam saatlerinde Reyting sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TV8'de Masterchef Türkiye, TRT 1'de Teşkilat dizilerinden reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Show TV ve Star TV'de komedi Türk filmleri yayınlandı. Peki 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık için açıklandı mı? İşte cevabı…