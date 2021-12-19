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    • Televizyon
    • 20.12.2021 11:34
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    • 20.12.2021 11:34
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    19 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam reyting yarışında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…

    Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl değiştiğini merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık Pazar günü için açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    19 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu mu?

    Akşam saatlerinde Reyting sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TV8'de Masterchef Türkiye, TRT 1'de Teşkilat dizilerinden reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Show TV ve Star TV'de komedi Türk filmleri yayınlandı. Peki 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık için açıklandı mı? İşte cevabı…

    19 ARALIK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" 2. sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.

    19 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - TEŞKİLAT

    2 - YARGI

    3 - YARGI (ÖZET)

    4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

    5 - TEŞKİLAT (ÖZET)
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        Haberler Televizyon 19 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam reyting yarışında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…
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