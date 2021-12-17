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    • Televizyon
    • 17.12.2021 23:05
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    • 17.12.2021 23:05
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    Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir?

    Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir? Sorusunun yanıtı akşam kuşağı izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV’de Cuma akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen heyecan dolu yarışmada bugün yine birbirinden ilginç sorular yer aldı. Yükselen ödül miktarları ile dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen tüm soruların cevapları izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan bu soru hafızalara kazındı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir?

    Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir?Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biir olan Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Her bölümü ilgiyle izlenen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça meraklandırdı ve cevapları araştırılmaya başlandı. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir?

    A:Yalan Rüzgarı

    B:Tatlı Cadı

    C:Charlie'nin melekleri

    D:Altın Kızlar

    Doğru cevap: C Charlie'nin melekleri
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    Haberler Televizyon Sabrina Duncan Kelly Garrett ve Jill Munroe hangi eski popüler dizide adları geçen karakterlerdir?
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