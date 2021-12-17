1959'dan beri düzenlenen lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biir olan Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Her bölümü ilgiyle izlenen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça meraklandırdı ve cevapları araştırılmaya başlandı. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...