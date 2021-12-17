Birinci kim oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? 17 Aralık Cuma reyting sonuçları...

Televizyon izleyicileri tarafından 17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Her Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi ve kültür yarışmasının rakipleri Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizileri oldu. Peki bugünün birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması açıklandı mı? Bugünün en çok izlenen programını reyting sonuçlarına göre haberimizden öğrenebilirsiniz.
17 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
2 AZIZ SHOW TV
3 KADERIMIN OYUNU STAR TV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 AZIZ (OZET) SHOW TV
7 ARKA SOKAKLAR KANAL D
8 ASK MANTIK INTIKAM FOX
9 KIRMIZI ODA TV8
10 ATV ANA HABER ATV
İşte 16 Aralık reyting sonuçları;
16 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1. Esra Erol'da ATV
2. Camdaki Kız KANAL D
3. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV
4. Bir Zamanlar Çukurova ATV
5. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1
6. Mahkum FOX TV
7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
8. ATV Ana Haber ATV
9. Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) ATV
10. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D