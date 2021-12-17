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    • Televizyon
    • 18.12.2021 10:34
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    • 18.12.2021 10:35
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    Birinci kim oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? 17 Aralık Cuma reyting sonuçları...

    17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru yapımlarından hangilerinin AB ve Total reyting sıralamasında birinci olduğu merak edilmeye başlandı. İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    Televizyon izleyicileri tarafından 17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Her Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi ve kültür yarışmasının rakipleri Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizileri oldu. Peki bugünün birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması açıklandı mı? Bugünün en çok izlenen programını reyting sonuçlarına göre haberimizden öğrenebilirsiniz.

    17 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    2 AZIZ SHOW TV

    3 KADERIMIN OYUNU STAR TV

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5 ESRA EROL'DA ATV

    6 AZIZ (OZET) SHOW TV

    7 ARKA SOKAKLAR KANAL D

    8 ASK MANTIK INTIKAM FOX

    9 KIRMIZI ODA TV8

    10 ATV ANA HABER ATV

    İşte 16 Aralık reyting sonuçları;

    16 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1. Esra Erol'da ATV

    2. Camdaki Kız KANAL D

    3. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV

    4. Bir Zamanlar Çukurova ATV

    5. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1

    6. Mahkum FOX TV

    7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    8. ATV Ana Haber ATV

    9. Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) ATV

    10. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1. Camdaki Kız KANAL D

        2. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV

        3. Mahkum FOX TV

        4. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1

        5. Esra Erol'da ATV

        6. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D

        7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        8. MarsterChef Türkiye TV8

        9. ATV Ana Haber ATV

        10. Bir Zamanlar Çukurova ATV
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        Haberler Televizyon Birinci kim oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? 17 Aralık Cuma reyting sonuçları...
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