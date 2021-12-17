Birinci kim oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? 17 Aralık Cuma reyting sonuçları...

Televizyon izleyicileri tarafından 17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Her Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi ve kültür yarışmasının rakipleri Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizileri oldu. Peki bugünün birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması açıklandı mı? Bugünün en çok izlenen programını reyting sonuçlarına göre haberimizden öğrenebilirsiniz.