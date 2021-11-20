Muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek! Destan için geri sayım başladı

23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
ÜNLÜ HOCALARDAN OYUNCULARA TARİH DERSLERİ
Hazırlık süreci bir yıl boyunca devam eden 'Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımak yoğun bir çalışma yürütüldü. Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.