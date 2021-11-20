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    • Televizyon
    • 20.11.2021 18:25
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    • 20.11.2021 18:29
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    Muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek! Destan için geri sayım başladı

    ‘Dizi atv'de izlenir’ sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren ATV’nin en iddialı yapımları arasında gösterilen Destan için geri sayım başladı. 23 Kasım Salı akşamı atv’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisine dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanan Destan dizisine dair detaylar...

    Destan için geri sayım başladı!

    23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor.

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

    ÜNLÜ HOCALARDAN OYUNCULARA TARİH DERSLERİ
    Hazırlık süreci bir yıl boyunca devam eden 'Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımak yoğun bir çalışma yürütüldü. Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

        GÖRKEMLİ DEKORLARIN İNŞASI ALTI AY SÜRDÜ
        Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı. Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

        BOZDAĞ FİLM PLATOSU FABRİKA GİBİ ÇALIŞTI
        Oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Ekibi'nden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi.

        Dizinin çekimlerinde kullanılmak üzere Bozdağ Film Platosu'nda yer alan atölyelerde döneme ait 5.300 adet aksesuvar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi. Oyuncular icin 125 adet kostüm dikilirken, yardımcı ve diğer oyuncular için toplam 8.115 parça kostüm hazırlandı. 'Destan' dizisi kamera arkası ekibi 235 kişiden oluşurken, dizinin birinci bölüm çekimlerinde 4 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

            'Destan' 23 Kasım Salı 20.00'de ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.

            DESTAN OYUNCU KADROSU
            Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
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