Kadir’in intikam için harekete geçti! Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı yayınlandı: Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!

Söz konusu fragmana abisinin intikamını almak için harekete geçen Ömer'in "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu.

Peki sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında zirveye yerleşen Kardeşlerim'in 29'uncu bölümünde neler oldu? İşte detaylar...