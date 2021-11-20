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    • Televizyon
    • 21.11.2021 00:37
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    • 21.11.2021 00:38
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    Kadir’in intikam için harekete geçti! Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı yayınlandı: Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!

    Kadir’in intikam için harekete geçti! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi, atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 29’uncu bölümüyle ekrana geldi. Kadir’in geçirdiği kaza sonrası hayata veda ettiği bölüm ‘Sen Ölürsen’ etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana abisinin intikamını almak için harekete geçen Ömer’in "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 30. (yeni) bölüm fragmanı...

    Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!

    Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kardeşlerim 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. Milyonları gözyaşlarına boğan bölümün ardından Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Söz konusu fragmana abisinin intikamını almak için harekete geçen Ömer'in "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu.

    Peki sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında zirveye yerleşen Kardeşlerim'in 29'uncu bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır.

        Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur.

        Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur.

        Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.
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        Haberler Televizyon Kadir’in intikam için harekete geçti! Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı yayınlandı: Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!
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