Kadir’in intikam için harekete geçti! Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı yayınlandı: Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kardeşlerim 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. Milyonları gözyaşlarına boğan bölümün ardından Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmana abisinin intikamını almak için harekete geçen Ömer'in "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu.
Peki sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında zirveye yerleşen Kardeşlerim'in 29'uncu bölümünde neler oldu? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır.