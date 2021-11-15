Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.11.2021 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 19:33
    ABONE OL

    Kalp Yarası 20. bölüm CANLI izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Hande planını başarıyla uygulayabilecek mi?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Kalp Yarası 20. bölüm CANLI izle! Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ATV’de Pazartesi akşamları yayınlanan ve heyecan dolu her bölümüyle ilgi çekmeyi başaran dizide bu hafta neler yaşanacak? Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor. Zehirlenen Ayşe'nin hayatı tehlikede ve Ferit zor bir seçim yapması gerekiyor, peki bu seçim ne olacak? Diğer yandan Hande planını başarıyla uygulayabilecek mi? İşte Kalp Yarası yeni bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 20. bölüm CANLI izle!

    Kalp Yarası 20. bölüm CANLI izle! Kalp Yarası son bölüm izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV akşam kuşağını takip edenler konusu ve oyuncuları ile çok sevilen dizi Kalp Yarası'nın yeni bölümünü heyecanla bekliyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler Kalp Yarası yeni bölüm linkini sıklıla araştırır oldu. Haberimizde linki ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri sizler için derledik.

    KALP YARASI 20. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ne yaptın karıma diyorum sana!"

    Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

    Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

    Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

        KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

        Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

        Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Borsa İstanbul rekora doymuyor!
        Haberler Televizyon Kalp Yarası 20. bölüm CANLI izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Hande planını başarıyla uygulayabilecek mi?
            SON DAKİKA