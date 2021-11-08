Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Romen Diyojen ne zaman öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in tarihteki yeri ve önemi nedir?

Alparsan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterlerin tarihte kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Romen Diyojen kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte Romen Diyojen hakkında merak edilenler!
ROMEN DIYOJEN KİMDİR?
IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.
ALİ SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?
Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.
Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.