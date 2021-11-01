MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 1 Kasım 2021! Kimsesizler mezarlığına gömüldü! Bilsen Pirpor'u kim öldürdü sevgilisi...

DJ Gezgin Mehmet Karahan ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

Mehmet Karahan'ı kim, neden öldürdü?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı atv canlı yayınında...