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    • 01.11.2021 10:04
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    • 01.11.2021 10:27
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 1 Kasım 2021! Kimsesizler mezarlığına gömüldü! Bilsen Pirpor'u kim öldürdü sevgilisi...

    Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün... Korkunç iddialar, inanılmaz itiraflar! Manisa Turgutlu'da DJ Gezgin olarak da tanınan radyocu Mehmet Karahan'ın cesedi bulundu mu?  7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'tan bu yana Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü. Bilsen Pirpor'un kim öldürdü? Katili sevgilisi mi? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı atv canlı yayınında...

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 1 Kasım 2021! Kimsesizler mezarlığına gömüldü! Bilsen Pirpor'u kim öldürdü sevgilisi... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı, iki gün önce mercek altına aldığı kayıp Bilsen Pirpor dosyasında, acı gelişmeyi aktardı. Müge Anlı, araştırmaları sonucu dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor olduğunu açıkladı. Dünkü yayının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimlik tespiti yapılamadığı için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

    Bilsen Pirpor öldü mü öldürüldü mü?

    DJ Gezgin Mehmet Karahan ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

    Mehmet Karahan'ı kim, neden öldürdü?

    Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı atv canlı yayınında...

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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 1 Kasım 2021! Kimsesizler mezarlığına gömüldü! Bilsen Pirpor'u kim öldürdü sevgilisi...
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