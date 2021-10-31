Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi bu akşam TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı hikayesini de Rıfat Ilgaz'ın yazdığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izleyenler Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman çekildi? Oyuncuları Adile Naşit, Münir Özkul ne zaman öldü? sorularının yanıtlarını araştıyor.
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın çekimleri 1976 yılında İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir.
ADİLE NAŞİT NE ZAMAN ÖLDÜ?
Sinema oyuncusu Adile Naşit 17 Haziran 1930 yılında doğmuş 11 Aralık 1987 yılında da vefat etmiştir.
MÜNİR ÖZKUL NE ZAMAN ÖLDÜ?
Tiyatro oyuncusu Münir Özkul 15 Ağustos 1925 yılında doğmuş 5 Ocak 2018 yılında da hayata gözlerini yummuştur.