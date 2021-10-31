Dizi sektörüne yepyeni bir yapım giriş yaptı. Günlerdir fragmanı yayınlanan Benim Hayatım dizisi bu akşam Star TVekranlarında 1. bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. Fenomen dizi haline gelmesi planan yapımda kadro muhteşem oyuncularla örülü. Çukur dizisiyle ününe ün katan ve dizide felaket bir ölüm yaşayan Genco Özak Benim Hayatım dizisinde başrol oynayacak. Özak'ın partneri ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oldu. Dizi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Bunlardan bir kaçı da Benim Hayatım dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Benim Hayatım dizisi oyuncuları kim, konusu ne? şeklindeki sorular oldu. Bizler de merakla beklenen dizi hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Benim Hayatım dizisi hakkında araştırılanlar...
BENİM HAYATIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Benim Hayatım dizisinin yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. Fenomen olma yolunda ilerleyen Benim Hayatım dizisinin çekimleri de Megakent İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?
Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek.
BENİM HAYATIM KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı.
Benim Hayatım dizisi hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.