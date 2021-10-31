Dizi sektörüne yepyeni bir yapım giriş yaptı. Günlerdir fragmanı yayınlanan Benim Hayatım dizisi bu akşam Star TVekranlarında 1. bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. Fenomen dizi haline gelmesi planan yapımda kadro muhteşem oyuncularla örülü. Çukur dizisiyle ününe ün katan ve dizide felaket bir ölüm yaşayan Genco Özak Benim Hayatım dizisinde başrol oynayacak. Özak'ın partneri ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oldu. Dizi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Bunlardan bir kaçı da Benim Hayatım dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Benim Hayatım dizisi oyuncuları kim, konusu ne? şeklindeki sorular oldu. Bizler de merakla beklenen dizi hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Benim Hayatım dizisi hakkında araştırılanlar...