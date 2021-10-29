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    • Televizyon
    • 29.10.2021 21:38
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    • 29.10.2021 21:43
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    1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır?

    1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır ?

    A: Cilalı İbo

    B: Turist Ömer

    C: Keloğlan

    D: Tarkan

    Doğru cevap: B: Turist Ömer

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    Haberler Televizyon 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır?
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