1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giyisileri nedeniyle hırsız şüphesiyle kapıda tartaklanmıştır ?

A: Cilalı İbo

B: Turist Ömer

C: Keloğlan

D: Tarkan

Doğru cevap: B: Turist Ömer