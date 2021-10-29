18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir?

A: Paris

B: Viyana

C: Berlin

D: İstanbul

Doğru cevap: A: Paris