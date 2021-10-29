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    • Televizyon
    • 29.10.2021 22:35
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    • 29.10.2021 23:03
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    18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir?

    18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Alman İmparatorluğu’nun kuruluşu hangi şehirde ilan edildi?

    18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir?

    A: Paris

    B: Viyana

    C: Berlin

    D: İstanbul

    Doğru cevap: A: Paris

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    Haberler Televizyon 18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda ilan edilmiştir?
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