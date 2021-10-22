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    • Televizyon
    • 22.10.2021 19:05
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    • 22.10.2021 19:05
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    Havada aşk kokusu var! Kardeşlerim 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Eski halimize dönebilir miyiz?

    Havada aşk kokusu var! Kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim’in 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri adeta mest etti. Romantik sahnelerin yer aldığı fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kardeşlerim 25. bölüm 3. fragmanı...

    Eski halimize dönebilir miyiz?

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    Romantik sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicileri mest etti.

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Öte yandan 23 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Kardeşlerim 25. Bölüm'de merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları...

    "YETER Kİ UMUDUN OLSUN"
    Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.

        Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır.

        Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.

        Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.
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        Haberler Televizyon Havada aşk kokusu var! Kardeşlerim 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Eski halimize dönebilir miyiz?
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