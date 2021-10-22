Havada aşk kokusu var! Kardeşlerim 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Eski halimize dönebilir miyiz?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in 25. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
Romantik sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicileri mest etti.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Öte yandan 23 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Kardeşlerim 25. Bölüm'de merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları...
"YETER Kİ UMUDUN OLSUN"
Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.