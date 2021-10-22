2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre hangisi en fazla kullanılan ilk üç şifreden biridir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 22 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...