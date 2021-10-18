Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!"

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman'ın 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Gazi'nin "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!" sözleri damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.
Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.