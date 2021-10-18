Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!"

BALA HATUN VE MALHUN HATUN KARŞI KARŞIYA!

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.