Squid Game dizisinin alt metinleri ve şifreleri neler? Ölüm sahneleri vahşice...

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game adlı diziye ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında açıklamalarda bulundu.
İşte Acar'ın açıklamarından satır başları;
ÖLÜM SAHNELERİ ÇOK VAHŞİCE
Çocukluk oyunları, borçlar gibi durumlardan dolayı bizden biri vardı dizide. İnsanlar kendilerini gördü dizilerde.
Görsel anlamda şiddet içeren şeyler bizi olumsuz etkileyebilir. Ölüm sahneleri dizide çok vahşice. Bir tarafıyla da yetişkinlikler için bir sorgulama da sağlıyor.