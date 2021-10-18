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    • Yaşam
    • 18.10.2021 23:35
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    • 18.10.2021 23:44
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    Squid Game dizisinin alt metinleri ve şifreleri neler? Ölüm sahneleri vahşice...

    Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar, Melih Altınok'un sunumuyla A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Squid Game dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, sosyal medyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin şifreleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Squid Game dizisinin şifreleri neler?

    Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game adlı diziye ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında açıklamalarda bulundu.

    İşte Acar'ın açıklamarından satır başları;



    ÖLÜM SAHNELERİ ÇOK VAHŞİCE
    Çocukluk oyunları, borçlar gibi durumlardan dolayı bizden biri vardı dizide. İnsanlar kendilerini gördü dizilerde.



    Görsel anlamda şiddet içeren şeyler bizi olumsuz etkileyebilir. Ölüm sahneleri dizide çok vahşice. Bir tarafıyla da yetişkinlikler için bir sorgulama da sağlıyor.



        ÇOCUKLAR KESİNLİKLE İZLEMESİN
        Çocukların kesinlikle izlememesi gerekiyor. 18 yaş ve üzerindeki bireyler izlemeli. Ceza var ödül var. Oyunun kuralları var. Çocuklar da burada yaşananları tekrarlamak isteyebiliyorlar. Oyunda başarılı olmayanı dışlama gibi şeyleri örnek alabiliyorlar.



        ÇOCUKLAR HATA YAPABİLİR
        Çocuklar hata da yapabilir ama önemli olan bir şeyleri olan öğrenmeleridir. Ama bu oyun tam tersini öğretiyor.



        SENARİSTLER NEYİ HEDEFLEDİ
        Senaristler alt metinleri insanları en çok nasıl etkileyebilecekse o şekilde yazmışlar.

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