Kırmızı Oda Rezzan'ın annesi Nevin kimdir? Nevin hikayesi ne? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş eşi kim? İşte oynadığı diziler...

NEVİN GERÇEKTE KİM? ROZET HUBEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?

Rozet Hubeş sinema oyuncusudur. Şuanda 62 yaşında olan Hubeş 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi asıllı İstanbullu olan sanatçı, lisede Fen bölümünde okudu ve henüz lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynadı. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası oldu.

ROZET HUBEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER!

Kırmızı Oda - 2021

Hayat Devam Ediyor : Mahsun Kırmızıgül - 2011

Gece Gündüz : Şenol Sönmez - 2008

İstanbul Şahidimdir : Türkan Derya - 2004

Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran - 1989

Kadının Adı Yok (film) Atıf Yılmaz - 1987

Çalıkuşu (dizi) : Osman Fehmi Seden - 1986

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