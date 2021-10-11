Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Her ne kadar dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bilinmese de dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş duyuruluyor. Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek gibi efsane dizileri çıkaran yönetmen Osman Sınav bu kez Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

Usta oyuncu Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Denizyaran dizide Alpay Kurtdoğlu karakterini canlandıracak.

Demir Kadın Neslican, İşte Bu Benim Masalım, Kim Daha Mutlu, 4N1K gibi yapımlarda yer alan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran da Yalnız Kurt dizisinde başrol oyuncusu oldu.