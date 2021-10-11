Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi geliyor ve şimdiden heyecan yarattı, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşteYalnız Kurt dizisi hakkında merak edilen tüm bilgiler...
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özellikle Kurtlar Vadisi, Teşkilat ve EDHO'nun hayranları tarafından merak edilen Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı.
Önümüzdeki günlerde diziye dair yeni gelişmeler geldikçe Takvim.com.tr'den detayları paylaşılacaktır. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen M. Çağatay Tosun, usta yapımcı Osman Sınav'la el sıkıştı. Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, Yalnız Kurt'la anlaştı.
YALNIZ KURT DİZİ KONUSU NEDİR?
Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.