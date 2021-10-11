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    • Televizyon
    • 11.10.2021 11:14
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    • 11.10.2021 11:20
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    Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?

    Dizi severler tarafından Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Televizyon ekranlarında yeni yayınlanmaya başlanan dizilerin neler olduğu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgiler merak konusu oluyor. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav’dan yeni dizi Yalnız Kurt geliyor. Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamalarının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak?

    Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi geliyor ve şimdiden heyecan yarattı, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşteYalnız Kurt dizisi hakkında merak edilen tüm bilgiler...

    YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Özellikle Kurtlar Vadisi, Teşkilat ve EDHO'nun hayranları tarafından merak edilen Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı.

    Önümüzdeki günlerde diziye dair yeni gelişmeler geldikçe Takvim.com.tr'den detayları paylaşılacaktır. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen M. Çağatay Tosun, usta yapımcı Osman Sınav'la el sıkıştı. Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinden son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, Yalnız Kurt'la anlaştı.

    YALNIZ KURT DİZİ KONUSU NEDİR?

    Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

        Her ne kadar dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bilinmese de dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş duyuruluyor. Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek gibi efsane dizileri çıkaran yönetmen Osman Sınav bu kez Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

        Usta oyuncu Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Denizyaran dizide Alpay Kurtdoğlu karakterini canlandıracak.

        Demir Kadın Neslican, İşte Bu Benim Masalım, Kim Daha Mutlu, 4N1K gibi yapımlarda yer alan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran da Yalnız Kurt dizisinde başrol oyuncusu oldu.

        HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

        Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi'nde okuyan Hasan Denizyaran, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

        Rol aldığı diziler:

        Sungurlar

        Hayat Sevince Güzel

        İşte Bu Benim Masalım
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?
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