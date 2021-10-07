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    • 07.10.2021 13:43
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    • 07.10.2021 13:44
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    Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş hayali yazar kim?

    Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın birlikte başrol oynadığı Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. İlk kez 2015 yılında vizyona giren film bu kez televizyonda izlecisiyle buluşacak . Beyaz perdede sinemaseverler tarafından bir hayli beğenilen Kocan Kadar Konuş filminin TV'de de beğenileceği düşünülüyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ile yeniden izlemek isteyenler Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş Efsun'un konuştuğu hayali yazar kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte filme dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kocan Kadar Konuş nerede çekildi?

    Şebnem Burcuoğlu'nun yazmış olduğu kitaptan uyarlama olan Kocan Kadar Konuş filmi 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı saat 08:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak. Masumlar Apartmanı'nın Safiyesi Ezgi Mola ve ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı film için bir çok soru gündeme geldi. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusune? Kocan Kadar Konuş Efsun'un konuştuğu hayali yazar kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merakla beklenen film hakkında bilgiler...

    KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI/ KARAKTERLERİ KİMLER?

    Ezgi Mola: Efsun

    Murat Yıldırım: Sinan

    Nevra Serezli: Peyker

    Gülenay Kalkan: Gönül

    Ebru Cündübeyoğlu: Nur

    Muhammet Uzuner: Yazar

    Begüm Öner: Merve

    Gül Arıcı: Tuğçe

    İsmail İncekara: Oktay

    Emine Gülsüm Göznümer: Uresin

    KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmuştur. Senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na aittir. Filmin; 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' adında devam filmi de vardır.

    KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

    Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!
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