Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş hayali yazar kim?

Şebnem Burcuoğlu'nun yazmış olduğu kitaptan uyarlama olan Kocan Kadar Konuş filmi 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı saat 08:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak. Masumlar Apartmanı'nın Safiyesi Ezgi Mola ve ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı film için bir çok soru gündeme geldi. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusune? Kocan Kadar Konuş Efsun'un konuştuğu hayali yazar kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merakla beklenen film hakkında bilgiler...
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI/ KARAKTERLERİ KİMLER?
Ezgi Mola: Efsun
Murat Yıldırım: Sinan
Nevra Serezli: Peyker
Gülenay Kalkan: Gönül
Ebru Cündübeyoğlu: Nur
Muhammet Uzuner: Yazar
Begüm Öner: Merve
Gül Arıcı: Tuğçe
İsmail İncekara: Oktay
Emine Gülsüm Göznümer: Uresin
KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmuştur. Senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na aittir. Filmin; 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' adında devam filmi de vardır.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.
Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!