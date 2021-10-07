Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş hayali yazar kim?

Şebnem Burcuoğlu'nun yazmış olduğu kitaptan uyarlama olan Kocan Kadar Konuş filmi 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı saat 08:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak. Masumlar Apartmanı'nın Safiyesi Ezgi Mola ve ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı film için bir çok soru gündeme geldi. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusune? Kocan Kadar Konuş Efsun'un konuştuğu hayali yazar kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merakla beklenen film hakkında bilgiler...