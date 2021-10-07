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    • 07.10.2021 15:52
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    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim açıklandı...

    Hafta içi her gün Demet Akalın’ın sunuculuğu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Fenomen yarışma ilgiyle izleniyor ve rekabetin üst düzeyde olması heyecanı daha da arttırıyor. Günün yemeğini en lezzetli şekilde yapan çeyrek altını kapıyor, peki bugünün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? 7 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta’nın puanlaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 7 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İlgiyle izlenen fenomen yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı, kimi zaman hüzün kimi zaman ise eğlenceli sahneler izlendi. Demet Akalın ve kayınvalideler yapılan yemeklere puanlarını verdi. Peki yarınki haftanın finaline az süre kala Gelinim Mutfakta puanları nasıl oldu?

    7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün çeyrek altınını kazanan Yeşim oldu.

    Yaren:11

    Aslıhan:16

    Yeşim:19

    Sümeyye:13

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEMET AKALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.

    Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

        Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

        Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

        Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

        2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.
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