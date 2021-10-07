Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim açıklandı...

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 7 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İlgiyle izlenen fenomen yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı, kimi zaman hüzün kimi zaman ise eğlenceli sahneler izlendi. Demet Akalın ve kayınvalideler yapılan yemeklere puanlarını verdi. Peki yarınki haftanın finaline az süre kala Gelinim Mutfakta puanları nasıl oldu?
7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün çeyrek altınını kazanan Yeşim oldu.
Yaren:11
Aslıhan:16
Yeşim:19
Sümeyye:13
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEMET AKALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.
Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.