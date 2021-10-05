Baht Oyunu 16. bölüm full - kesintisiz izle! 5 Ekim Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tek parça CANLI izle! Ada ve Bora ayrılıyor mu?

Baht Oyunu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında 16. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyacak. Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Tüm merak edilen detaylarıyla Baht Oyunu dizisi canlı izleme seçeneklerine haberimizde yer verdik. İşte Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle seçeneği - Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm canlı izle!
BAHT OYUNU 16. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!
İşte Baht Oyunu yeni bölüm izle seçeneği;
BAHT OYUNU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.
Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.