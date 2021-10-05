Baht Oyunu 16. bölüm full - kesintisiz izle! 5 Ekim Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tek parça CANLI izle! Ada ve Bora ayrılıyor mu?

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 16. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyuyor! Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Ada şimdi ne yapacak?