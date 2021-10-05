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    • Magazin
    • 05.10.2021 17:26
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    • 05.10.2021 17:26
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    Çakallarla Dans 4 filmi nerede, hangi ilde çekildi? Çakallarla Dans 4 film konusu nedir, oyuncuları kimdir?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından bugün ATV ekranlarında yer alacak Çakallarla Dans 4 filmi hakkında araştırmalar başladı. Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimler yer alıyor. Hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlayan Fikirtepe'nin has çocuklarını konu edinen Çakallarla Dans 4 filminde gömü peşine düşmelerini konu ediniyor. Peki, Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Çakallarla Dans 4 filmi nerede, hangi ilde çekildi?

    Bugün ATV ekranlarında yer alacak Çakallarla Dans 4 film hakkında araştırmalar başladı. Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans filmi konusu nedir? Çakallarla Dan 4 filmi oyuncuları kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Çakallarla Dans 4 filmi bugün 5 Ekim Salı günü akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

    ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NE?

    Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.

        ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCU KADROSU

        Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

        İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

        Timur Acar - Köfte Necmi

        Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

        Didem Balçın - Fatma

        Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

        Derya Şensoy - Mihriban

        Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

        Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin

        Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

        ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN ÇIKTI?

        Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.
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