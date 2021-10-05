Çakallarla Dans 4 filmi nerede, hangi ilde çekildi? Çakallarla Dans 4 film konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Bugün ATV ekranlarında yer alacak Çakallarla Dans 4 film hakkında araştırmalar başladı. Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans filmi konusu nedir? Çakallarla Dan 4 filmi oyuncuları kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çakallarla Dans 4 filmi bugün 5 Ekim Salı günü akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.
ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NE?
Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.