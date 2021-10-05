Çakallarla Dans 4 filmi nerede, hangi ilde çekildi? Çakallarla Dans 4 film konusu nedir, oyuncuları kimdir?

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NE?

Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.