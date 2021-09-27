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    • 27.09.2021 20:20
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    • 27.09.2021 20:20
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    Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle

    ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası bu akşam saat 20.00'de 13. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Bu kapsamda Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Son bölümde Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalmıştı. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundaydı. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir? İşte ATV canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle seçeneği

    Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle!

    Kalp Yarası dizisi bu akşam ATV ekranlarında 13. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine giriyor. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar veriyor. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandıyor. İşte Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle seçeneği...

    FERİT, SEVDİĞİ KADINI KORUYACAK MI?

    Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

    İşte Kalp Yarası yeni bölüm izle seçeneği;

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    Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.

    Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

        Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar. Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

        Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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