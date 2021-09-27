Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle

Kalp Yarası dizisi bu akşam ATV ekranlarında 13. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine giriyor. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar veriyor. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandıyor. İşte Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle seçeneği...
FERİT, SEVDİĞİ KADINI KORUYACAK MI?
Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?
İşte Kalp Yarası yeni bölüm izle seçeneği;
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Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.
Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.