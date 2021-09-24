Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mufakta'da bugün Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım'ın yerine yei yarışmacılar geldi. Programı yeni açanlar Hazal ve Bedriye Hanım'ı göremeyince şaşkına uğradı. Hazal Hanım'ın elenip elenmediğini merak ediyorlar. Programa Hazal ve Bedriye Hanım'ın yerine yeni yarışmacı Büşra ve kaynanası Asiye Hanım dahil oldu. Peki Gelinim Mutfakta Hazal ve kayınvalidesi Bedriye neden yok? Gelinim Mutfakta Hazal elendi mi, ayrıldı mı?
GELİNİM MUTFAKTA HAZAL VE KAYINVALİDESİ BEDRİYE NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Cuma günkü yeni bölümünde Hazal Hanım ve kaynanası Bedriye hanım yok.
Yayına bağlanan Hazal; "10 dakika önce öğrendim. Size çok kötü bir haberim var. Hiç konuşacak halde değilim. Adıyaman'a gidiyoruz ve dönüş tarihimiz belli değil. Dayanılması çok zor" dedi.
Canlı yayında Bedriye Hanım'da ailece Adıyaman'a gittiklerini, oğlunun hastalığı nedeniyle burada kalacaklarını söyledi. Bu nedenle iki yarışmacı programa veda etmiş oldu.