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    • 24.09.2021 21:32
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    • 24.09.2021 21:33
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    Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

    Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir? Sorusunun yanıtı akşam saatlerinde sıklıkla araştırılır oldu. ATV’de Cuma akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümleri ile yakından takip edilen Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı ve yarışmacıya yöneltilen sorunun cevabı sorgulanmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Fransa’da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

    Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırmayı başardı. Bugün sorulan soruların yanıtları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

    A: 1827

    B: 1877

    C: 1927

    D: 1977

    Doğru cevap: D şıkkı 1977
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