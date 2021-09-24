Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırmayı başardı. Bugün sorulan soruların yanıtları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...