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    • 24.09.2021 21:48
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    • 24.09.2021 21:53
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    1980'li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'le başrol paylaşan ve...

    1980'li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'le başrol paylaşan ve Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü adlı filmde Betsy karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sorusunun yanıtı akşam saatlerinde sıklıkla araştırılır oldu. ATV’de Cuma akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümleri ile yakından takip edilen Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı ve yarışmacıya yöneltilen sorunun cevabı sorgulanmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    1980’li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis’le başrol paylaşan...

    1980'li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'le başrol paylaşan ve Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü adlı filmde Betsy karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırmayı başardı. Bugün sorulan soruların yanıtları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1980'li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'le başrol paylaşan ve Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü adlı filmde Betsy karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

    A:Jodie Foster

    B:Cybill Shepherd

    C:Demi Moore

    D:Sandra Bullock

    Doğru cevap: B şıkkı Cybill Shepherd
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    Haberler Televizyon 1980'li yıllarda yayınlanan iki dedektifin hikayesini anlatan Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'le başrol paylaşan ve...
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