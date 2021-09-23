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    • 23.09.2021 15:55
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    • 23.09.2021 15:55
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    Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? TV8 Paylaş Benimle yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı, final mi yaptı?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından gündemde sıklıkla Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Psikolog Gökhan Çınar’ın sunuculuğu ile TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program ilgiyle izleniyordu. Bugün göremeyen ve yayın akışından da kaldırıldığını fark eden izleyiciler TV8 Paylaş Benimle yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Sorgulamasını yapmaya başladı. Peki Paylaş Benimle ile ilgili açıklama yapıldı mı?

    takvim.com.tr
    Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi?

    Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? TV8 Paylaş Benimle yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Psikolog Gökhan Çınar'ın sunuculuğunu üstlendiği, zaman zaman ünlüleri de konuk ederek hayat hikayelerinin anlatıldığı program TV8 yayın akışından kaldırılca merak yarattı. Peki Paylaş Benimle programı artık yayınlanmayacak mı?

    PAYLAŞ BENİMLE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere."

    GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

    1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği'nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak "Mesleki Adanmışlık" konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

        Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazandı. "Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar" eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği'nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrasında üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti. Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarını sürdürdü. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği'nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi'ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

        Meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul'da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji'de psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği'nin de kurucu üyelerinden biridir. Doktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında "Utançla Yüzleşmek" başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi'nin yazarı, "Geçecek mi?" isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv'de yayınlanan "Katarsis" ve "Katarsis X-TRA" programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
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        Haberler Televizyon Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? TV8 Paylaş Benimle yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı, final mi yaptı?
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