Paylaş Benimle bugün neden yok, bitti mi? TV8 Paylaş Benimle yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Psikolog Gökhan Çınar'ın sunuculuğunu üstlendiği, zaman zaman ünlüleri de konuk ederek hayat hikayelerinin anlatıldığı program TV8 yayın akışından kaldırılca merak yarattı. Peki Paylaş Benimle programı artık yayınlanmayacak mı?
PAYLAŞ BENİMLE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere."
GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?
1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği'nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak "Mesleki Adanmışlık" konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.