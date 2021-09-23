Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Fekeli ölecek mi?

Şirkette Betül, konakta Şermin terör estiriyor

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

Fekeli'den Hakan'a 'hoşgeldin' yemeği

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırıyor

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.