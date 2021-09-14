Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? Exxen TV izle! Üyelik, giriş nasıl yapılır? Hangi televizyon markalarında...

Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? Exxen TV'ye nasıl yansıtılır, yüklenir, izlenir? Ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. İnternet üzerinden dizi ve film seyretmeyi sevenler özellikle televizyona yansıtarak geniş ekranda bakmayı isteyenler Exxen LG TV uygulamasının yayınlanmasını merakla bekliyordu, konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar…
EXXEN LG TV UYGULAMASI YAYINLANDI MI?
Dijital yayın platformu Exxen, Nisan ayında sınırlı sayıda akıllı TV için geliştirdiği uygulamayı kullanıma sunmuştu. Android TV, Samsung ve LG'de ise yoktu, şimdi müjdeli haber geldi. Artık Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona ermiş oldu.
EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal
Toshiba
Altus