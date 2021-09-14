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    • Televizyon
    • 14.09.2021 09:26
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    • 14.09.2021 09:45
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    Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? Exxen TV izle! Üyelik, giriş nasıl yapılır? Hangi televizyon markalarında...

    Dizi ve film severler tarafından gündemde sıklıkla Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Yılbaşından bu yana yayın hayatında olan ve ilgi gören dijital platform Exxen’in Nisan ayında belirli TV markalarında olması sevindirse de başı modellerde olmaması moral bozuyordu. Yapılan yeni açıklama ile Exxen LG TV uygulaması hakkında bilgi verildi. Peki Exxen TV’ye nasıl yansıtılır, yüklenir, izlenir? Ücreti ne kadar? Hangi modellerde yer alıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı?

    Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? Exxen TV'ye nasıl yansıtılır, yüklenir, izlenir? Ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. İnternet üzerinden dizi ve film seyretmeyi sevenler özellikle televizyona yansıtarak geniş ekranda bakmayı isteyenler Exxen LG TV uygulamasının yayınlanmasını merakla bekliyordu, konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

    EXXEN LG TV UYGULAMASI YAYINLANDI MI?

    Dijital yayın platformu Exxen, Nisan ayında sınırlı sayıda akıllı TV için geliştirdiği uygulamayı kullanıma sunmuştu. Android TV, Samsung ve LG'de ise yoktu, şimdi müjdeli haber geldi. Artık Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona ermiş oldu.

    EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?

    Samsung
    Vestel
    Arçelik
    Beko
    Grundig
    Philips
    Sunny
    Regal
    Toshiba
    Altus

        OnvoSabaNordmende
        Axen
        Woon
        Hi-Level

        EXXEN TV'YE NASIL YÜKLENİR?

        Televizyonunuzdaki uygulama marketine girip Exxen'i bulabilirsiniz. Her televizyonun mağazası markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Cihazınızdaki markete giriş yapıp "Exxen" diye aratarak uygulamayı bulabilir ve "İndir" tuşuna basarak da kurabilirsiniz. Kurduktan sonra üyelik bilgilerinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde Exxen bünyesinde yer alan bütün diziler, filmler, programlara ulaşabiliyorsunuz.
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        Haberler Televizyon Exxen LG TV uygulaması yayınlandı mı? Exxen TV izle! Üyelik, giriş nasıl yapılır? Hangi televizyon markalarında...
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