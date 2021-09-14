Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Arif ve Hilmi ise…

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bölümlerine 13 Eylül itibariyle başladı ve ayrılan oyuncular dikkat çekti. Diğer yandan Arif ve Hilmi'nin geri dönüp dönmeyeceği merak edildi. İşte ayrıntılar…
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KİMLER AYRILDI?
13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti.
Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Edanur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu. Son olarak projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de programa veda etti.
ARİF VE HİLMİ DÖNECEK Mİ?
Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler'in yakın bir ileri tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.
ÇGH 2 OYUNCULARI TAM KADRO KİMLERDİ?
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cenan Adıgüzel
Cemile Canyurt
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan