Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Arif ve Hilmi ise…

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bölümlerine 13 Eylül itibariyle başladı ve ayrılan oyuncular dikkat çekti. Diğer yandan Arif ve Hilmi'nin geri dönüp dönmeyeceği merak edildi. İşte ayrıntılar…