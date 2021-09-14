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    • 14.09.2021 11:39
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    • 14.09.2021 11:39
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    Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Arif ve Hilmi ise…

    Gündemde tiyatro severler tarafından Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yılmaz Erdoğan’ın sunuculuğunu yaptığı ve 2019 yılından bu yanan Kanal D’de yayınlanan program izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. 3.sezonuna başlayan Çok Güzel Hareketler 2’de ayrılıklar da yaşandı. Peki ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Arif ve Hilmi Çok Güzel Hareketler 2’ye geri dönecek mi?

    takvim.com.tr
    Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler?

    Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bölümlerine 13 Eylül itibariyle başladı ve ayrılan oyuncular dikkat çekti. Diğer yandan Arif ve Hilmi'nin geri dönüp dönmeyeceği merak edildi. İşte ayrıntılar…

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KİMLER AYRILDI?

    13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti.

    Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Edanur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu. Son olarak projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de programa veda etti.

    ARİF VE HİLMİ DÖNECEK Mİ?

    Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler'in yakın bir ileri tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.

    ÇGH 2 OYUNCULARI TAM KADRO KİMLERDİ?

    Arif Güloğlu
    Atakan Çelik
    Ayşegül Yılmaz
    Batuhan Soyaslan
    Cenan Adıgüzel
    Cemile Canyurt
    Ebru Yücel
    Emin Oğuz Çelebi
    Emre Aslan

        Evliya AykanEzgi Özyürekoğlu
        Fatma Tezcan
        Hacı Ahmet Ak
        Metin Pıhlıs
        Ömer Faruk Çavuş
        Safa Sarı
        Selen Esen
        Tuğba Yılmaz
        Cansu Mumcu
        Ecem Sena Bayır
        Engin Demircioğlu
        Fatih Öztürk
        Hamza Yazıcı
        Hande Özen

        Hilmi Deler
        Talha Karcı
        Yasin Çam
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        Haberler Televizyon Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kimler? ÇGH Çok Güzel Hareketler 2 kimler ayrıldı? Arif ve Hilmi ise…
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