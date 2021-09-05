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    • 05.09.2021 11:28
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    • 05.09.2021 11:28
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    Baş Belası 12. bölüm full izle! Baş Belası son bölüm izle! Doruk’un seçimi ne oldu?

    Gündemde dizi severler tarafından yoğun bir şekilde Baş Belası 12. bölüm full izle! Baş Belası son bölüm izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. Cuma akşamları ATV’de yayınlanan konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin yer bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor. Peki Mehmet’in seçim yapmaya zorladığı Doruk’un seçimi ne oldu? İpek ve Şahin'I bekleyen zor cinayet vakası nasıl sonuçlandı? İşte Baş Belası izleme linki…

    takvim.com.tr
    Baş Belası 12. bölüm full izle!

    Baş Belası 12. bölüm full izle! Baş Belası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizi severler ATV'nin severek izlenen yaz dizi hakkında bilgiler edinmek istiyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden izlemek için araştırmalar yapıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

    BAŞBELASI 12. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞBELASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir.

    Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır.

    Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar.

        BAŞBELASI 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

        Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır.

        Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.
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