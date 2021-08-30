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    • 30.08.2021 18:43
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    • 30.08.2021 18:43
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    Esra Erol bomba gibi döndü! Acılı ailenin feryadına kulak verdi kayıp Gamze Korkmaz'ı canlı yayına bağladı

    Atv’nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da bugün yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Esra Erol’un üstlendiği programın ilk konukları ise Şehri Aydoğdu ve eşi Halil Bey oldu. Şehri Hanım ve Halil Bey, şeker hastası kızları Gamze’nin 23 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Gamze için harekete geçen Esra Erol, genç kızı buldu. İşte detaylar...

    Esra Erol bomba gibi döndü! Acılı ailenin feryadına kulak verdi kayıp Gamze Korkmaz’ı canlı yayına bağladı

    Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği, atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    İlgiyle takip edilen programın ilk konukları ise Şehri Aydoğdu ve eşi Halil Bey oldu. Şeker hastası Gamze'nin 23 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu belirten Şehri Hanım, bir akşam saat 10'da kızını aradığını açmadığını, en son işten çıktım dediğini, 3 dakika sonra da geldiğini dile getirdi.

    Kızı eve geldiğinde üstü başı çok garip bir halde olduğunu belirten Şehri Hanım, kızının "Kız arkadaşlarım beni böyle yaptı" dediğini belirterek Gamze'nin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

        23 Haziran'da Ordu'nun Ünye ilçesindeki evinden ayrılan Gamze Korkmaz'ın daha önce de evi terk ettiği öğrenildi. Bir evlilik yapan ve boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen 20 yaşındaki Gamze'nin eşinden şiddet gördüğü iddia edildi.

        FİDYE İDDİASI!
        Şehri Hanım, kızının evden kaçtıktan sonra Oğuzhan adında bir şahısın kendisine ulaştığını ve fidye istediğini belirtti. Şehri Hanım, "Oğuzhan diye biri aradı, kızımın arkadaşı olduğunu söyledi. 'Kızın benim yanımda, parayı verirseniz yerini söylerim' dedi bize" şeklinde konuştu.

        GAMZE KORKMAZ BULUNDU!
        Programın ilerleyen dakikalarında Esra Erol, Gamze'yi bulduğunu açıkladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Gamze, "Ben anne ve babamı aradım, 'Bizi bir daha arama' dediler" dedi. Ailesiyle 5-6 ay yaşadığını belirten genç kadın, "23 Haziran'da terziye gidiyorum diye evden çıktım, Antalya'ya gittim. Şu an İstanbul'dayım" ifadelerini kullandı.

            Ailesinden fidye isteyen Oğuzhan hakkında da konuşan Gamze Korkmaz, "Oğuzhan ile oyunda tanışmıştık. Borç almak için yanına geldim ancak ödemesini yapamadım. O da bu yüzden ailemi aramış. Ben onun yüzünü bir kez gördüm"

            Ailesinin yanına dönmek istemediğini dile getiren Gamze, "Beni bir ara iple bağladılar, onlar hatırlarlar" diyerek şiddet gördüğünü iddia etti.

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            Haberler Televizyon Esra Erol bomba gibi döndü! Acılı ailenin feryadına kulak verdi kayıp Gamze Korkmaz'ı canlı yayına bağladı
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