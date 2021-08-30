Esra Erol bomba gibi döndü! Acılı ailenin feryadına kulak verdi kayıp Gamze Korkmaz’ı canlı yayına bağladı

Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği, atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
İlgiyle takip edilen programın ilk konukları ise Şehri Aydoğdu ve eşi Halil Bey oldu. Şeker hastası Gamze'nin 23 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu belirten Şehri Hanım, bir akşam saat 10'da kızını aradığını açmadığını, en son işten çıktım dediğini, 3 dakika sonra da geldiğini dile getirdi.
Kızı eve geldiğinde üstü başı çok garip bir halde olduğunu belirten Şehri Hanım, kızının "Kız arkadaşlarım beni böyle yaptı" dediğini belirterek Gamze'nin uyuşturucu kullandığını iddia etti.