The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen The Witcher dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı ve merak edilen tarih açıklandı. İşte tüm detaylar...