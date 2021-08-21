The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen The Witcher dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı ve merak edilen tarih açıklandı. İşte tüm detaylar...
THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
Dizinin 2. sezon çekimleri devam ederken Netflix'ten beklenen açıklama geldi ve The Witcher 2. sezonun 17 Aralık 2021'de yayınlanacağı açıklandı.
THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI
Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.
Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)
Freya Allan, (Prenses Ciri)
Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)
Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)
Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)