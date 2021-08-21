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    • 21.08.2021 22:06
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    Johann Strauss 2'ye ait dinlediğiniz bestenin adı nedir?

    Johann Strauss 2'ye ait dinlediğiniz bestenin adı nedir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla sorgulanıyor. ATV’de Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümüyle izleyiciler tarafından merakla izlenen Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak konusu oluyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster bugün de çok heyecanlıydı ve yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de izleyicilerin ilgisini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Johann Strauss 2’ye ait dinlediğiniz bestenin adı nedir?

    Johann Strauss 2'ye ait dinlediğiniz bestenin adı nedir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yine farklı soruları ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN YANITI

    A:İlkbaharın sesleri

    B:Yazın sesleri

    C:Sonbaharın sesleri

    D:Kışın sesleri

    Doğru cevap:A şıkkı İlkbaharın sesleri
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