ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wİ-Fİ sağlayan heykel kimin eseridir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yine farklı soruları ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru cevabı...