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    • 19.07.2021 12:35
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    Baş Belası 6. bölüm fragmanı görücüye çıktı! At çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirdi

    Baş Belası 6. bölüm fragmanı görücüye çıktı! ATV'nin yeni dizisi Baş Belası, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı ise yayınlanır yayınlanmaz heyecanın dozunu arttırdı. Yayınlanan fragmanda, başkomiser Şahin'in, ''Ben bundan sonra yokum. Cinayet büro size emanet.'' dediği anlar dikkati çekti. İşte Baş Belası 6. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

    Baş Belası 6. bölüm fragmanı görücüye çıktı!

    Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, dün akşam yayınlanan 5. bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 6. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

    BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Şahin'in Yener'le kavgasının ardından tüm emniyet ve cinayet büro Şahin'le ilgili kararı büyük bir endişeyle beklemeye başladı. Yener, Şahin'in meslekten ihraç edilmesini isterken; Mehmet Amir ise Şahin'i korumak için bir çözüm yolu buldu. İpek'ten terapi alarak öfkesini kontrol altına aldığına dair olumlu rapor alması durumunda ihraç edilmekten kurtulabileceğini söyledi. Şahin ise bu fikre hiç sıcak bakmadı. Mehmet Amir, Şahin'e sunduğu seçeneklere karşılık bir seçim yapması için iki gün süre tanıdı.

    Bu esnada bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından olay yerinde bulunan ceset ekibi harekete geçirdi. Şahin hakkında yürütülen soruşturmaya aldırış etmeden cinayeti çözmek için kolları sıvadı. Diğer yanda 'Şebeke'nin Şahin'in emniyette kalmasını istemesi Yener'in hiç hoşuna gitmedi.

    İpek okulda düzenlenecek gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırladı. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza sonucu dansa katılamadı. Şahin bu konuda İpek'e yardım etmeye karar verdi. İpek, Şahin'in sürprizi ve iş arkadaşlarının desteği karşısında çok mutlu oldu. Şahin'le Görkem'in hazırladığı performans geceye damga vururken, İpek de kendini ekibin ve cinayet büro ailesinin tam anlamıyla üyesi gibi hissetti.

        Nazlı'nın oyununu anlayan Birol, buna karşılık kendi planını devreye soktu ve boşanma anlaşmasında direttiği şartlardan vazgeçti. Boşanma konusunda anlaşmaya varılmasıyla hayatta bir amacı kalmadığını düşünen Nazlı büyük bir boşluğa düştü. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patladı.

        Şahin'in İpek'le seansı seçmesi için Mehmet ve İpek, Şahin üzerinde baskı kurdular. Ancak Mehmet ve İpek'in çabalarına bir türlü karşılık vermeyen Şahin, soruşturma isteyip rozetini bıraktı.

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        Haberler Televizyon Baş Belası 6. bölüm fragmanı görücüye çıktı! At çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirdi