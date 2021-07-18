Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun bir de anne ve ablasını görün! Sosyal medyayı sallayan İrem güzellik genetik dedirtiyor!
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun bir de anne ve ablasını görün! Sosyal medyayı sallayan İrem güzellik genetik dedirtiyor! Yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı İrem Helvacıoğlu... Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında. Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun ailesi merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesi ve ablasını görenler 'güzellik genetik' diyor.
18.07.2021 10:01
- Son Güncelleme: 18.07.2021 10:24