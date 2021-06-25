Esra Erol’da ilginç olay! Sürpriz yumurtadan ayrılık çıktı Derya Cengiz’in açıklamaları milyonları şoke etti

Kocası Serkan Cengiz ile sürpriz yumurta yüzünden kavga ettiklerini söyleyen Derya Cengiz, bu tartışmanın ardından eşinin evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
6 yaşındaki çocuğunun paketli gıda ürünlerine karşı alerjisi olduğunu belirten bir çocuk annesi Cengiz, şunları söyledi: "Oğlumun paketli gıdalar yememesi gerekiyor.
Çok sayıda dişi çürük. O yüzden paketli gıdalar almıyoruz ama eşim oyuncağı için sürpriz yumurta almış. Oğlumu, o çikolatayı yerken görünce şiddetli bir kavga ettik"
Yaşanan kavgada şiddet gördüğünü iddia eden Derya Hanım, eşinin çocuğuna da iyi davranmadığını dile getirdi. 19 yıllık evliliklerinin ilk 10 yılının çok iyi geçtiğini ifade eden Cengiz, son 9 yılda defalarca aldatıldığını öne sürdü.