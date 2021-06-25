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    • 25.06.2021 19:23
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    Esra Erol’da ilginç olay! Sürpriz yumurtadan ayrılık çıktı Derya Cengiz’in açıklamaları milyonları şoke etti

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı bugün sezon finali yaptı. Sezon finali yaparken yine birbirinden ilginç konularla gündeme getiren programa Serkan Cengiz ve Derya Cengiz çifti damga vurdu. Programa başvuran Derya Cengiz, sürpriz yumurta yüzünden evliliğinin boşanma aşamasına geldiğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Detaylar ise izleyicileri şoke etti.

    Sürpriz yumurtadan ayrılık çıktı!

    Kocası Serkan Cengiz ile sürpriz yumurta yüzünden kavga ettiklerini söyleyen Derya Cengiz, bu tartışmanın ardından eşinin evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    6 yaşındaki çocuğunun paketli gıda ürünlerine karşı alerjisi olduğunu belirten bir çocuk annesi Cengiz, şunları söyledi: "Oğlumun paketli gıdalar yememesi gerekiyor.

    Çok sayıda dişi çürük. O yüzden paketli gıdalar almıyoruz ama eşim oyuncağı için sürpriz yumurta almış. Oğlumu, o çikolatayı yerken görünce şiddetli bir kavga ettik"

    Yaşanan kavgada şiddet gördüğünü iddia eden Derya Hanım, eşinin çocuğuna da iyi davranmadığını dile getirdi. 19 yıllık evliliklerinin ilk 10 yılının çok iyi geçtiğini ifade eden Cengiz, son 9 yılda defalarca aldatıldığını öne sürdü.

        Aldatıldığı için Şubat ayında bir kavga daha ettiklerini dile getiren Cengiz, kocasından boşanmak istediğini söyledi. Cengiz, "Şimdi bana boşanma davası açmış. Ben de boşanmak istiyorum ama çocuğumu ona vermem" dedi.

        SERKAN CENGİZ YAYININA KATILMADI
        Esra Erol canlı yayınına bağlanmak istemediğini söyleyen Serkan Cengiz ise Esra Erol'da muhabiri Caner ile görüştü. Bu görüşmede eşinin şiddet iddialarını yalanlayan Serkan Cengiz, aslında kendisinin şiddet gördüğü iddiasında bulundu.

        Cengiz, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve sopayla kendisine vurduğunu iddia etti.

            Derya Cengiz ise kocasının bu iddiasını doğruladı. Kavga esnasında yanındaki sopayla kocasının koluna vurduğunu kabul eden Cengiz, "O kavgada çok fazla hakarete uğradım. Daha önce de çok şiddet gördüğüm için kendimi savunmak istedim" dedi.

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