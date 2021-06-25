Esra Erol’da ilginç olay! Sürpriz yumurtadan ayrılık çıktı Derya Cengiz’in açıklamaları milyonları şoke etti

Derya Cengiz ise kocasının bu iddiasını doğruladı. Kavga esnasında yanındaki sopayla kocasının koluna vurduğunu kabul eden Cengiz, "O kavgada çok fazla hakarete uğradım. Daha önce de çok şiddet gördüğüm için kendimi savunmak istedim" dedi.