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    • 21.06.2021 01:40
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    2. bölüm fragmanı yayınlandı: O insanlar benim hayatımı mahvetti

    'nin yeni dizisi izleyiciden tam not aldı. Nefes kesen ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti!" ifadeleri damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Baş Belası 2. bölüm fragmanı!

    atv'nin yeni dizisi Baş Belası izleyiciden tam not aldı. Nefes kesen ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Yeni bölüm fragmanına "Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti!" ifadeleri damga vurdu.

    İşte Baş Belası 2. bölüm fragmanı:

    İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur.

    Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.



    İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır.

        Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır.

        Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

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