atv'nin yeni dizisi Baş Belası izleyiciden tam not aldı. Nefes kesen ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanına "Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti!" ifadeleri damga vurdu.
İşte Baş Belası 2. bölüm fragmanı:
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur.
Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.
İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır.