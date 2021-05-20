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    • 20.05.2021 18:28
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    • 20.05.2021 18:32
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    ’da büyük yüzleşme! 'Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı' diyen eşiyle karşı karşıya

    ’da dün yaşanan olay herkesi şoke etmişti. Mersin'den gelen , eşi 'in 16 Nisan'da evi terk ettiğini ve internette tanıştığı ’a kaçtığını belirterek Esra Erol’dan yardım istemişti. Cansen Şimşek ve Serpil Arıkan, bugünkü canlı yayında Ferdi Şimşek’le yüzleşti. İşte detaylar…

    Esra Erol’da büyük yüzleşme!

    'a programı dün canlı yayınına 'in anlattıkları damga vurmuştu. ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söylemişti.

    Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini ve internette tanıştığı 'a kaçtığını söylemişti. Ferdi Bey, yanındakiler tarafından eşine zorla madde kullandırıldığını iddia etmişti. Cansen Şimşek ile Serpil Arıkan, programına görüntülü bağlanarak Ferdi Şimşek ile yüzleşti.

    Madde kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Cansen Şimşek, "Ben evliliğim boyunca hep şiddet gördüm, küfre maruz kaldım. 14 sene evliliğim oldu, 14 sene boyunca cehennemi yaşadım" dedi.

    Cansen Hanım, Esra Erol'un "Neden Serpil Arıkan'ın yanına gittiniz" sorusuna da "Hiçbir anne çocuklarını bırakıp gitmez. Beni kimse anlamadı, herkes çocuğu düşündü. Psikolojik sorunlar yaşadım, 'Senin hiçbir şeyin yok' dediler" şeklinde karşılık verdi.

    İki çocuğunu arkada bırakarak evi terk eden Cansen Şimşek, kafasını toparladıktan sonra çocuklarını almak istediğini ifade etti.

    Kocasının psikolojik baskısından bunaldığını anlatan Cansen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ferdi hiçbir arkadaşımın eve gelmesine izin vermiyordu. Sürekli psikolojik şiddet uyguluyordu. Altı senedir küfür ediyordu. Gelmeden bir gün önce de bana küfür etti"

    KADIN TİCARETİ İDDİALARINI YALANLADI
    Cansel Şimşek'in yanına gittiği Serpil Arıkan ise kadın ticareti yaptığına yönelik iddiaları yalanladı. Ekonomik durumunun kötü olduğunu anlatan Arıkan, turizm sektöründe asgari ücrete çalıştığını dile getirdi.

    Arıkan, "Bu itham çok ağır. Öyle bir işle uğraşsam durumum bu kadar kötü olmazdı" ifadelerini kullandı.

    Cansen Şimşek'in babası da kızına yalvararak evine dönmesini istedi.

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