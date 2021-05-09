Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

A: Güneş'e

B: Ay'a

C: Sirius Yıldızı'na

D: Neptün'e

Doğru cevap: Güneş'e