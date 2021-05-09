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    • 09.05.2021 22:30
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    • 09.05.2021 23:02
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    Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç?

    Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

    takvim.com.tr
    Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç?

    Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Saatte 420.000 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

    A: Güneş'e

    B: Ay'a

    C: Sirius Yıldızı'na

    D: Neptün'e

    Doğru cevap: Güneş'e

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