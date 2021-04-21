BENİM YEMEĞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğer sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız ve TV 360 ekranlarında yayınlanan bu programa katılmak istiyorsanız aşağıdaki Benim Yemeğim başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz.

BENİM YEMEĞİM YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil olmak üzere tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadarak puanlama yapıyor. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine de yüksek puanlar verebiliyor. Bunlara şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de ekleniyor.