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    • Televizyon
    • 21.04.2021 16:01
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    • 21.04.2021 16:05
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    Özellikle gündüz kuşağını yakından takip edenler ? Sorusuna yanıt arıyor. Televizyonlardaki yemek programları büyük ilgi görürken izleyiciler yapılan yemeklerin tariflerini hazırlamak için araştırmalara başlıyor. Bir yandan da yarışmaya katılarak para ödülünü kazanmak isteyenler ise başvuru yapmak için gerekli bilgileri merak ediyor. Bu noktada ? Sorgulaması da sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Benim Yemeğim başvurusu nasıl yapılır?

    Benim Yemeğim başvurusu nasıl yapılır? Benim Yemeğim yarışma formatı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV 360 ekranlarında hafta için her gün 12:45'te yayınlanan ve Şef Rafet İnce'nin sunuculuğunda gerçekleşen yarışmaya katılmak isteyenler format hakkında araştırmalar yapıyor. Bir yandan da para ödülünü merak ediyor. İşte detaylar...

    BENİM YEMEĞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Eğer sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız ve TV 360 ekranlarında yayınlanan bu programa katılmak istiyorsanız aşağıdaki Benim Yemeğim başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz.

    BENİM YEMEĞİM YARIŞMA FORMATI NEDİR?

    Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil olmak üzere tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadarak puanlama yapıyor. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine de yüksek puanlar verebiliyor. Bunlara şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de ekleniyor.

    PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil olmak üzere tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadarak puanlama yapıyor. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine de yüksek puanlar verebiliyor. Bunlara şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de ekleniyor.

    ŞEF RAFET İNCE ŞEF KİMDİR?

    1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, "Le Cordon Blue College of Culinary Arts"ta ve "Toscan-Cascina"da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa'nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel'in executive chef'i olarak görev yapmaktadır.

        Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 "IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı"nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. "Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

        Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır.

        "Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra'da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının yazarıdır. 2017'de yazarların oskarı olarak değerlendirilen "Gourmand world cookbook awards"da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.
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        Haberler Televizyon Benim Yemeğim başvurusu nasıl yapılır? Benim Yemeğim yarışma formatı nedir?