Benim Yemeğim başvurusu nasıl yapılır? Benim Yemeğim yarışma formatı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV 360 ekranlarında hafta için her gün 12:45'te yayınlanan ve Şef Rafet İnce'nin sunuculuğunda gerçekleşen yarışmaya katılmak isteyenler format hakkında araştırmalar yapıyor. Bir yandan da para ödülünü merak ediyor. İşte detaylar...
BENİM YEMEĞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğer sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız ve TV 360 ekranlarında yayınlanan bu programa katılmak istiyorsanız aşağıdaki Benim Yemeğim başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz.
BENİM YEMEĞİM YARIŞMA FORMATI NEDİR?
Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil olmak üzere tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadarak puanlama yapıyor. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine de yüksek puanlar verebiliyor. Bunlara şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de ekleniyor.
PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil olmak üzere tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadarak puanlama yapıyor. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine de yüksek puanlar verebiliyor. Bunlara şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de ekleniyor.
ŞEF RAFET İNCE ŞEF KİMDİR?
1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, "Le Cordon Blue College of Culinary Arts"ta ve "Toscan-Cascina"da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa'nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel'in executive chef'i olarak görev yapmaktadır.