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    • Televizyon
    • 03.04.2021 10:32
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    • 03.04.2021 10:32
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    ’den dört dörtlük birincilik! Zirveyi kimselere bırakmadı

    Son 5 yıldır Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olan , 2021’in yılına da birincilikle devam ediyor. Yılın ilk iki ayını birincilikle geçen Atv, mart ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Gündüz kuşağı programları ve birbirinden başarılı dizileriyle zirveyi kimseye bırakmadı.

    Atv’den dört dörtlük birincilik! Zirveyi kimselere bırakmadı

    Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan , Mart ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program 'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan , aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini anlatan Akıncı, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan , intikamdan doğan imkânsız bir aşk masalının anlatıldığı ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi birinciliğe taşıdı.

    Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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